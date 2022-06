Wegen Gnabry: Jetzt kommt das nächste Vertragschaos auf Bayern zu

Zwar will Serge Gnabry nach SPORT1-Informationen nächste Saison in München spielen, weil er sich im Team von Julian Nagelsmann und in der Stadt wohl fühlt. Allerdings sieht der Offensiv-Allrounder weiterhin keine Eile darin, seine offene Zukunft zu klären. Das jüngste Vertragsangebot des FC Bayern hat er nicht angenommen. Damit liegt das Thema Verlängerung auf Eis, Gnabry plant aktuell ohne Entscheidung in sein letztes Vertragsjahr zu gehen.