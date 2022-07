Bayern-Star Lucas Hernández im Interview: "Ich weiß, dass Pavard hier glücklich ist"

Hernández: Titel! Ich will jedes Jahr alles gewinnen, das ist mein Antrieb. Vor allem in der Champions League wollen und müssen wir uns steigern, das Aus in der Champions League im Viertelfinale gegen Villarreal hat uns vergangene Saison sehr wehgetan. Es reicht uns nicht, nur in der Bundesliga erfolgreich zu sein. So denken wir alle, auch der Trainer. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)