Bundesliga: Peter Neururer über Kollegen - „Das ist Schauspielerei bei einigen Trainern“

Grundsätzlich, so bewertet es Neururer, werde „der Einflussbereich des Trainers überschätzt“. Gerade am Spielrand. „Die Einflussnahme ist in der Woche gegeben, in der Halbzeitpause und durch Einwechslungen. Aber ob der Trainer wie Pep Guardiola hoch- und runterläuft oder wie früher Ernst Happel nur auf der Bank sitzt und eine raucht, das hat im laufenden Spiel überhaupt keinen Einfluss auf die Mannschaft. Das ist Schauspielerei bei einigen Trainern“, so der Sport1-Experte.