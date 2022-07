Bundesliga: "Schwer, an uns vorbeizuziehen" - Freiburg-Star Petersen im Interview!

Petersen: Wir haben gerade in der Hinrunde oft am Maximum gepunktet. Am Ende haben wir eher etwas weggeschenkt, deswegen hat sich das ausgeglichen. Wir müssen uns trotzdem bei keinem entschuldigen und die Kunst ist es, das in diesem Jahr zu bestätigen. Das sollte unser Anspruch sein, aber in erster Linie schauen wir immer nach hinten.