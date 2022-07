Bundesliga: Star-Trio lässt Eintracht Frankfurt zappeln! Was passiert mit Kostic, Kamada und N'Dicka?

Zur Erinnerung: Neben einer Antrittsprämie von rund 15 Millionen Euro warten alleine in der Gruppenphase der Champions League Punktprämien in Höhe von 900.000 Euro. Sollten die Hessen ihr Ziel erreichen und ins Achtelfinale einziehen, fließen weitere 9,5 Millionen auf das Konto. Es geht um Summen, die mit den Verkäufen einzelner Spieler so möglicherweise nicht erzielt werden können.