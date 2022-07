BVB: Fixpunkt oder Edeljoker - was passiert mit Mats Hummels?

Doch schon bald wird sich die Frage stellen: Ist für Hummels noch Platz in der Borussen-Abwehr, die in der vergangenen Saison mit 52 Gegentoren nur einen Treffer weniger kassierte als Absteiger Arminia Bielefeld? Wird der Weltmeister von 2014 zum Edeljoker? Oder baut Trainer Edin Terzic sein System um, setzt auf eine Dreierkette mit Hummels im Zentrum sowie Süle und Schlotterbeck als dessen Nebenleute? (NEWS: So sieht Hummels die BVB-Transfers)