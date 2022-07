BVB: Wer wird neuer Chef? Neue Machtverschiebung bei den Dortmundern

Gregor Kobel: Gleich in seiner Debüt-Saison glänzte der Ex-Stuttgarter. An ihm lag es sicher nicht, dass der BVB so viele Gegentore kassiert hat. Intern haut der selbstbewusste Keeper auch mal auf den Tisch, spricht Dinge ganz klar an. Er selbst traut sich die Rolle als Führungsspieler und im Mannschaftsrat nach eigener Aussage „absolut zu“. Seit Roman Weidenfeller war allerdings kein Keeper mehr im BVB-Rat. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)