Dzeko? Suárez? Belotti? Wie der BVB jetzt wegen Haller vorgeht

Die Gerüchteküche kocht in Italien bereits. Der BVB soll sich bereits intensiv mit dem Stürmer beschäftigen. Vorteil: Der Ex-Wolfsburger (2007 bis 2011) kennt die Bundesliga. In Mailand hat der bosnische Nationalspieler (63 Tore in 124 Spielen) nur noch Vertrag bis 2023, würde also Ablöse kosten. Bei Inter spielt er zudem regelmäßig, kam in der vergangenen Saison auf 48 Einsätze (17 Tore, 10 Vorlagen).