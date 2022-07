Premier League: Tuchel von Werner-Aussagen irritiert: "Erobere deinen Platz"

Was hatte Werner gesagt? Erst vor kurzem äußerte sich der Nationalspieler bei der Times zu seiner Situation an der Stamford Bridge: „Es ist offensichtlich, dass ich mehr spielen möchte und ich sollte auch mehr spielen, um für die Weltmeisterschaften in Form zu sein“, stellte der gebürtige Stuttgarter klar. Er könne überall glücklich sein, betonte allerdings gleichzeitig, dass er versuche, häufiger in den Plänen seines Trainers aufzutauchen.