FC Bayern München: So lief der Lewandowski-Tag - und wie es jetzt weitergeht

Nach SPORT1-Informationen will der FC Barcelona in Sachen Ablöse noch einmal nachbessern. Das vierte Angebot dürfte sich einem Fixbetrag von 50 Millionen Euro annähern. Bis Dienstagabend war allerdings noch keine neue Barca-Offerte in München eingegangen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)