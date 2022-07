FC Bayern: Oliver Kahn verrät Stand bei Mathys Tel und Konrad Laimer

Der FCB-Boss erklärt die Kaderstruktur, mit der Trainer Julian Nagelsmann arbeiten wird. „Wir holen internationale erfahrene Top-Stars wie einen Sadio Mané und Matthijs de Ligt gezielt dazu. Am wichtigsten ist aber, dass wir Spieler unter Vertrag haben, die unser Gerüst bilden. Das Ganze ist wie ein Gemälde, an dem wir immer wieder weitertüfteln. Aber nicht um jeden Preis, und wir können den Markt nach unseren bisherigen Transfers in Ruhe beobachten.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)