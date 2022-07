Nach Matthijs-de-Ligt-Transfer: Wer macht jetzt beim FC Bayern den Abflug? Pavard & Nianzou wackeln

Bei Nianzou hingegen ist noch keine Tendenz in Sicht. Der 20-Jährige fühlt sich in der Mannschaft von Julian Nagelsmann grundsätzlich wohl, will nach zwei eher erfolglosen Jahren mit wenig Spielpraxis aber nicht weiter in seiner Entwicklung stagnieren und häufiger spielen. Eine Leihe ist denkbar und wird von seinen Beratern sowie seiner Familie schon länger diskutiert.