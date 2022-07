FC Bayern: Das lief zwischen München und Joao Félix von Atlético Madrid | Transfer-News

Allerdings agierte Félix in der abgelaufenen Saison bei Atlético auch hin und wieder an vorderster Front, orientierte sich häufiger in die Sturmspitze. In einer ähnlichen Rolle hätten sich die Bayern den 22-Jährigen auch unter Nagelsmann, der in Zukunft ohnehin auf ein noch flexibleres System setzen will, gut vorstellen können - allerdings nur im Falle zweier Offensiv-Abgänge: von Lewandowski UND Gnabry. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)