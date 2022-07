Testspiel von Eintracht Frankfurt gegen Ajax Amsterdam muss abgesagt werden

Frankfurt hatte in der Vorbereitung bisher gegen Aschaffenburg (1:0), Linzer ASK (0:0) und den FC Turin (3:1) gespielt. Am 27. Juli steht noch ein Match gegen den FCA Walldorf auf dem Programm, ehe es am 1. August in der ersten Rund des DFB-Pokals gegen den 1. FC Magdeburg ernst wird. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)