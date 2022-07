"War weniger ich selbst": Bayern-Star Mathijs de Ligt klagt über Juve-Zeit

Das der Rekordmeister den Niederländer für 67 Millionen Ablöse plus Boni verpflichten konnte, lag zum einen am großen Engagement von Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der jahrelang an de Ligt dranblieb - aber auch an dessen Unzufriedenheit bei Juventus Turin. (BERICHT: Wie Salihamidzic de Ligt nach München lockte)