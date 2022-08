Götze als Frankfurts Super Mario? Bruchhagen bei Eintracht-Neuzugang skeptisch

Frankfurts Chancen im Saisonauftaktspiel am Freitagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) gegen Bayern München sieht Bruchhagen als gering an. „Nachdem ich die Bayern in Leipzig beim Supercup gesehen habe, bin ich kleinlaut geworden, was meinen Optimismus angeht. Was die Bayern in Leipzig gezeigt haben, war eindrucksvoll“, äußerte er.