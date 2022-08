Bundesliga: Darum ist Terzic der wahre BVB-Matchwinner

Wurde in der 70. Minute für Donyell Malen eingewechselt. Terzic nahm das 17 Jahre alte Toptalent zuvor an der Seitenlinie in den Arm und sprach lange mit ihm. „Ich wollte ihm noch ein bisschen Mut und Vertrauen zusprechen“, verriet der Coach. „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis und in den letzten Tagen sehr viel gesprochen. Er hat das umgesetzt, was wir gefordert haben. So kann es weitergehen.“ Moukoko kam laut Kehl „mit viel Wut im Bauch“ und gab die perfekte Antwort.