BVB: Darum muss Moukoko in Dortmund bleiben - Kommentar

Moukoko und der BVB – das muss erst der Anfang sein. Das „Wunderkind“ hat bekanntlich ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorliegen. Es zögert aber noch und will zunächst die Perspektive abwarten. Eine kluge und verständliche Entscheidung, schließlich kam Moukoko (auch verletzungsbedingt) in der vergangenen Saison unter Terzic-Vorgänger Marco Rose auf wenige Einsatzzeiten. Sechs Tore und vier Assists in 32 Ligaspielen sind so schlecht, wie viele vielleicht meinen, allerdings auch nicht.