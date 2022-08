Bundesliga: Hertha BSC im Derby bei Union Berlin chancenlos - Nächste Schmach nach Pokal-Aus perfekt

Dementsprechend enttäuscht zeigte sich der Trainer nach dem Spiel bei Sky: „Es war wenig heute. Das muss man klar sagen. Obwohl wir dann in der ersten Halbzeit eine kurze Phase hatten, wo es besser war. Dennoch auf Distanz, was das ganze Spiel angeht, war das zu wenig, was Intensität angeht und Zweikampfstärke.“