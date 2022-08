Bundesliga: Herrmann-Blackout rettet Schalke remis

Die Königsblauen, für die der Zweitliga-Rekordtorschütze Simon Terodde erstmals in dieser Spielzeit von Beginn an stürmte, überließen den Gladbachern zunächst den Ball. Nach Ballgewinn schalteten die Gelsenkirchener dann blitzschnell um. Erst schoss Zalazar aus der Distanz über das Tor, dann scheiterte Bülter an Gäste-Torhüter Yann Sommer.