Bundesliga - Statistiken zum 1. Spieltag: Schreibt Thomas Müller Geschichte gegen Frankfurt?

In acht Spielen schossen die Schwaben zudem nur ein (!) Tor. Ein Ansporn diese Serie zu beenden findet sich in der Ewigen Tabelle: mit einem Sieg zöge der VfB am HSV vorbei auf Platz vier. Aber Leipzig ist an Sonntagen acht Spiele ungeschlagen und Trainer Tedesco gewann in der Bundesliga immer in Stuttgart (3x).