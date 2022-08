BVB: Heimlicher Gewinner! Läuft Marius Wolf Thomas Meunier den Rang ab?

Fortan belebte Wolf das Spiel auf Dortmunds bis dahin völlig harmlosen rechten Seite und leistete einen gehörigen Anteil an der erfolgreichen Borussia-Aufholjagd. Vor allem in der Offensive stellte er seinen Konkurrenten deutlich in den Schatten. Zudem stellte er mit seinem Treffer zum Endstand aus elf Metern auch seine Torgefahr unter Beweis.