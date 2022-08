FC Bayern: Erster Millionen-Transfer Del'Haye - "Nagelsmann ist mir zu flapsig"

Del‘Haye: Bayern war eine wechselhafte Zeit. Es gab bei meinem Wechsel eine Zusage von Uli Hoeneß, dass ich auf der rechten Außenbahn spielen darf. Doch das wurde von Csernai (der damalige Bayern-Trainer Pal Csernai, d. Red.) nicht so recht eingehalten. In Gladbach war ich der Konterspieler und in München musste ich viel mehr Fläche abdecken. Für mich war das keine so schöne Situation, weil ich mein Spiel umstellen musste. Csernai hielt sich immer bedeckt, da war ich auch irritiert von Uli Hoeneß, dass er nicht eingewirkt hat. Aber ich bin Uli heute deshalb nicht böse. Wenn wir uns treffen, dann ist es immer sehr herzlich. Zuletzt haben wir uns vor Corona getroffen.