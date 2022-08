Hasan Salihamidzic: FC Bayern hatte "drei bis vier andere Pläne" statt Mané

Grundsätzlich zeigte er sich sehr zufrieden mit den Einkäufen: „Bei den Gesprächen geht einem das Herz auf. Alle Jungs, die gekommen sind, haben sich in einem frühen Stadium für den FC Bayern entschieden. Das ist wichtig, dass die für den FC Bayern brennen. Mané hat gleich beim ersten Treffen in Liverpool sofort gesagt, dass er zu uns kommen will. Wir haben nicht einmal über eine Zahl gesprochen, der Junge ist einfach Wahnsinn.“