FC Bayern: "Ohne Lewandowski blühen alle anderen auf" - Effenberg schwärmt

Bei Top-Neuzugang Matthijs de Ligt rechnet der 54-Jährige damit, dass er „mehr Minuten bekommen und bald von Anfang an spielen“ wird. Die nächste Gelegenheit dafür bietet sich am Sonntag im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. (Bundesliga: FC Bayern München - VfL Wolfsburg, So. ab 17.30 Uhr im LIVETICKER)