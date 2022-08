FC Bayern: Pressekonferenz mit Trainer Nagelsmann - wie geht's Manuel Neuer?

Bayern-Star Joshua Kimmich hat auf SPORT1-Nachfrage von Marcel Sabitzer geschwärmt, der in der Vorbereitung mit starken Leistungen überzeugte. „Er hat sich super entwickelt. Die letzte Saison lief sehr unglücklich für ihn. In dieser Saison hat man von Anfang an gemerkt, dass er im Training hungrig ist“, berichtete Kimmich: „Er ist immer einer der Besten. Es ist nie so, dass er mal einen Tag hat, an dem er stark abfällt. Zuletzt lobte auch Trainer Nagelsmann den Ex-Leipzig-Spieler. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)