BVB: "War für uns ein Schock!" Sebastian Kehl im Doppelpass über Reus, FC Bayern und Moukoko

„Wir sind seit geraumer Zeit in Gesprächen, das ist alles sehr vertrauensvoll und eng. Es ist wichtig für ihn zu wissen, dass einen Verein hat, der auf ihn baut. Wir wollen weiter mit Mouki (Moukoko, Anm. d. Red.) verlängern und die Geschichte weiterzuschreiben. Am Ende müssen aber natürlich auch ein paar andere Rahmenbedingungen stimmen. Dafür brauchen wir die Öffentlichkeit nicht, das kriegen wird schon hin. Das Erwartungsmanagement ist entscheidend, wenn er nie von Anfang an spielt, dann kommst du in eine Konfliktsituation. Die nächsten sportlichen Schritte sind für ihn entscheidend.“