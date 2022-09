FC Bayern: PK vor Augsburg im Liveticker - Nagelsmann spricht über Hernandez

Die Bayern stehen mit 12 Punkten etwas überraschend in der Bundesliga nur auf Tabellenplatz drei - hinter dem SC Freiburg (13) und Union Berlin (14). In Augsburg wollen die Münchner endlich wieder einen Dreier einfahren, ehe es in die Länderspielpause geht. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)