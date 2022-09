RB Leipzig spielt bei Rose mit dem Feuer - SPORT1-Kommentar von Patrick Berger

Die teuren Verpflichtungen von David Raum und Timo Werner, obwohl man mit Angelino und André Silva gute Alternativen hatte, haben sich bislang noch nicht bezahlt gemacht. Dass bei Transfers offenbar nicht richtig mit Tedesco gesprochen wurde, rückt Mintzlaff ebenfalls in kein gutes Licht. Das Arbeitsklima am Cottaweg soll, so ist zu hören, nicht gerade angenehm sein.