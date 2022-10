Berliner Amateurklub Delay Sports lockt Max Kruse mit kühlem Bier

Und wie sähe es rein sportlich aus? Der Berliner Amateurklub ist in der Kreisliga C beheimatet - und durchaus erfolgreich. Mit vier Siegen aus vier Spielen ist Delay Sports mit einem Torverhältnis von 24:2 Tabellenführer. Am vergangenen Wochenende musste Nerlich von der Seitenlinie aus aber die erste Niederlage seines Vereins hinnehmen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga).