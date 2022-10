Bundesliga: Schalke trifft Trainer-Entscheidung: Kreutzer übernimmt gegen Hertha

„Das Trainer-Team angeführt von Matthias Kreutzer wird die Mannschaft in der kurzen Zeit, die zur Verfügung steht, bestmöglich auf das wichtige Spiel in Berlin vorbereiten“, teilte die sportliche Leitung mit Hinblick auf die Partie am Sonntag mit. (Bundesliga: Hertha BSC - Schalke 04, So. ab 17.30 Uhr im LIVETICKER)