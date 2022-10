Bundesliga: Werder in der Europa League? Ex-Bremer Junuzovic gibt sich bei SPORT1 optimistisch

Junuzovic: Ich glaube, dass er damit umgehen kann. Niclas hat gerade so viel Spaß am Fußbsll und blüht in diesem Team auf. Je erfolgreicher Werder ist, desto mehr Spaß macht es ihm. Er kann das schon ganz gut einschätzen, was da gerade auf ihn einprasselt. Er hatte viele Rückschläge in seiner Karriere, ist immer wieder zurückgekommen, ich freue mich jetzt für ihn. Er soll das Hier und Jetzt genießen.