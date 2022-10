BVB: "Letzter Ausweg" - Was Hummels mit seiner Kollegen-Kritik bewirkt hat

Chefkritiker Hummels selbst wollte nach dem hart erkämpften 2:1-Sieg am Samstagabend in Frankfurt dagegen „auf keinen Fall sagen, dass das, was ich gesagt habe, eine 180-Grad-Kehrtwende herbeigeführt hat“, befand er bei Sky. „Null Komma null, das habe ich auch nicht erwartet.“