RB Leipzig: Xaver Schlager erklärt, was Trainer Marco Rose auszeichnet

Schlager: Es gibt einige Schlager in Österreich und auch beim Nationalteam habe ich einen Kollegen mit dem gleichen Nachnamen, mit dem ich nicht verwandt bin. Daher haben meine Eltern von Anfang an gesagt, versuche Xaver hinten drauf zu schreiben. So versuche ich auch zu ehren, dass sie mir einen super Namen gegeben haben. Als ich noch jung war, fragten viele, wie man das schreibt und was das für ein Name ist. Damals war ich eher unzufrieden. Aber je älter ich geworden bin, desto besser fand ich den Namen.