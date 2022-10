SPORT1 Bundesliga Classics: Hans-Günter Bruns und das schönste Tor, das nicht gefallen ist

In der 28. Minute lief Bruns fast an der Eckfahne Hansi Pflügler ab und setzte zum Solo über den ganzen Platz an. Bernd Dürnberger spielte er mit einem Pressschlag aus und auch an Sören Lerby, der ausrutschte, kam er etwas glücklich vorbei. Damit aber endete die Glückssträhne des Hans-Günter Bruns, denn als er nach Doppelpass mit Lothar Matthäus endlich im gegnerischen Strafraum angekommen war, hatte sich Fortuna von ihm abgewandt. Sein satter Linksschuss klatschte an den linken Pfosten des Bayern-Tores, von wo der Ball die Linie entlang kullerte, den rechten Pfosten berührte und dann wieder heraussprang.