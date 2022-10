VfL Wolfsburg: Die Deutsche Bahn des Fußballs - Kolumne von Alex Steudel

Apropos spielen. Was macht eigentlich Niko Kovac? Der Matchplan des Kroaten bestand zuletzt eher aus grimmig und wichtig gucken. Ob Masken im Zug (Kovac fuhr ja mit) oder Taktikbesprechung - die Ansagen des Trainers scheinen so verständlich zu sein wie die an einem Bahnhof („Achtung, an Gleis grrxxll msakhd krchhhtztztz djkakj sdak adhk“).