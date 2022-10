Wie viel echte Liebe steckt noch in Götze? Frankfurt-Star trifft auf Ex-Klub BVB

„Ich habe viele gute Momente in Dortmund gehabt und denke gerne daran zurück. Das war eine gigantische Zeit für mich“, sagte er – inzwischen deutlich gereift – auf SPORT1-Nachfrage am Mittwochabend. Götze spielt nun für Eintracht Frankfurt und war mit einem klugen Assist maßgeblich beteiligt am 2:1-Sieg in der Champions League gegen Olympique Marseille.