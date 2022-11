BVB-Zoff zwischen Hummels und Bellingham enthüllt: Darum ging es

Was war passiert? In der 60. Minute musste Mittelfeld-Abräumer Salih Özcan nach einem Zusammenprall vom Platz, wurde draußen an der blutigen Nase behandelt. Der BVB agierte kurzzeitig in Unterzahl, trotzdem griff Bellingham weiter vorne an, statt abzusichern. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)