Sorgen um BVB-Star Reus: Einsatz gegen Mönchengladbach offen

Sorgen um Marco Reus (33) kurz vor der Kadernominierung für die WM in Katar: Der Kapitän von Borussia Dortmund droht wegen seiner Probleme am rechten Sprunggelenk auch das letzte Bundesliga-Spiel vor dem Turnier am Freitag bei Borussia Mönchengladbach zu verpassen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)