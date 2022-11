Winterabgang? Frankfurt-Star Kamada wird deutlich

Zwölf Treffer in Pokal, Bundesliga und Champions League sind herausragend, dazu kommen vier Vorlagen. Am 26-Jährigen, der auch bei der Weltmeisterschaft in Katar mit Japan überzeugen will und als Sechser, Achter und Zehner performt, führt bei den Hessen kein Weg vorbei. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)