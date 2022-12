Bundesliga: FC Bayern trifft wohl Torhüter-Entscheidung nach Neuer aus - es geht um ein großes Juwel

Hülsmann hat mit Thomas Kroth den selben Berater wie Manuel Neuer. Er kam 2017 von Eintracht Trier in die Bayern-Jugend. In der laufenden Saison spielte er für die U19, aber auch schon im Regionalligateam des FCB. Zudem kam er in der Youth League zum Einsatz. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)