Max Kruse fast bei Liverpool gelandet - Ex-Wolfsburger verhinderte Wechsel zu Klopp

Letztlich landete Kruse aber nicht in Liverpool, sondern in der Türkei bei Fenerbahce Istanbul. Doch was war der Grund für den geplatzten Wechsel? „Damals sollten Sturridge und Origi verkauft werden, aber einer der Genannten hat dann im Champions-League-Halbfinale und im Finale Tore gemacht“, berichtete Kruse.