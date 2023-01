Bundesliga: Furioses Union-Comeback gegen Hoffenheim - Doekhi trifft doppelt

Bei eiskalten Temperaturen im Schneeregen von Köpenick sorgten Verteidiger Doekhi (73./90.) und Jamie Leweling (90.+6) für den Erfolg der Berliner, der lange verletzte Ihlas Bebou (44.) traf vor 21.747 Zuschauern An der Alten Försterei für die Kraichgauer. Union bleibt in der Liga damit nach zuvor drei Ligaspielen ohne Sieg zu Hause ungeschlagen, Hoffenheim steckt nach sechs Spielen ohne Erfolg im unteren Mittelfeld der Tabelle fest. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Video-Highlights: Montag 0 Uhr in Mediathek & App

Video-Highlights: Montag 0 Uhr in Mediathek & App

STAHLWERK Doppelpass mit Uli Hoeneß! Am 22. Januar ab 11 Uhr LIVE im Free-TV & Stream

STAHLWERK Doppelpass mit Uli Hoeneß! Am 22. Januar ab 11 Uhr LIVE im Free-TV & Stream

Dabei hatten die Köpenicker im Kampf um die Europacup-Plätze erst unter der Woche mit dem Abgang von Linksverteidiger Julian Ryerson zu Borussia Dortmund einen laut Fischer „schmerzhaften“ Rückschlag hinnehmen müssen, der Coach setzte in der Startelf auf Niko Gießelmann.

Siebatcheu vergibt Strafstoß

Medienberichten zufolge ist der Kroate Josip Juranovic (27) vom schottischen Top-Klub Celtic Glasgow aber schon im Anflug auf Berlin, um die Planstelle auf der Außenverteidigerposition zu füllen. Mit rund acht Millionen Euro Ablöse plus Bonuszahlungen könnte Juranovic dabei zum Rekordtransfer der Köpenicker aufsteigen. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Die ersten Akzente im Stadion An der Alten Försterei setzten die Kraichgauer, die früh um Spielkontrolle bemüht waren. Youngster Tom Bischof vergab die erste Großchance aus wenigen Metern kläglich (8.). Die Berliner kamen in der Folge aber besser ins Spiel, Janik Haberers Schuss aus aussichtsreicher Position wurde gerade noch geblockt (20.). Die größte Chance der Partie ließen die Unioner dann fahrlässig liegen: Nach einem Handspiel von Bebou im Strafraum schoss Siebatcheu den fälligen Elfmeter an den linken Pfosten (25.).