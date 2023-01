Bundesliga: Kehl gewinnt massiv an Profil - Kommentar von Patrick Berger

Egal, wie der Vertragspoker um das erst 18 Jahre alte Toptalent Youssoufa Moukoko endet: Kehl wird als Sieger hervorgehen! Mit seinem Ultimatum hat der sonst so vorsichtige Sportchef Anfang der Woche Zähne gezeigt: „Youssoufa und seine Berater wissen, dass wir in dieser Woche eine Entscheidung erwarten, da wir das Thema vor dem ersten Spieltag geklärt haben wollen“, sagte der frühere Profi dem Kicker. Und „Youssoufa kann dieses Angebot nun annehmen und sich zu Borussia Dortmund bekennen – oder die Wege trennen sich!“ (Matthäus-Ansage an Moukoko)