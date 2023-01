Bundesliga: Sommer zu Bayern? Gladbach-Sportdirektor Virkus spricht Klartext

Bereits am Freitag nahm auch Borussen-Trainer Daniel Farke am Rande eines Mannschaftstrainings Stellung zur Thematik - und fand ähnliche Worte wie Virkus: „Es gibt keinen Grund und gar kein Bestreben, ihn abzugeben. Yann ist ein Top-Torhüter in Europa. Wir arbeiten ambitioniert und wollen unsere Ziele erreichen. Dafür brauchen wir Top-Spieler.“