BVB: Der Junge für magische BVB-Momente! Jamie Bynoe-Gittens macht Lust auf mehr

Bynoe-Gittens begeistert bei Borussia Dortmund

Nun also ein Tor, starke Eins-gegen-Eins-Aktionen auf dem linken Flügel und viel Dampf nach vorn nach seiner Einwechslung in der 70. Minute. Bynoe-Gittens‘ furiose Rückkehr begeisterte Edin Terzic auch noch zwei Tage später bei der Pressekonferenz für das anstehende Bundesliga-Duell beim 1. FSV Mainz 05 (Mi., ab 18.30 Uhr im Liveticker). (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

„Er ist ein fantastischer Junge“, sagte der Dortmunder Trainer. „Er konnte die letzten Monaten nicht auf dem Trainingsplatz stehen, war aber jeden Tag bei uns. Er hat in der Reha sehr hart gearbeitet. Wie gut er uns tut, das hat man am Sonntag gesehen. Er hat sich deutlich weiterentwickelt.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Terzic schwärmt vom BVB-Youngster

Schon nach dem Spiel gegen Augsburg hatte Terzic geschwärmt über Bynoe-Gittens, der zuletzt bei seinem ersten Joker-Einsatz am 2. Spieltag in Freiburg (3:1) erfolgreich gewesen war: „Jamie hat unglaubliche Fähigkeiten und das wissen wir. Wir haben ihn und diesen Spielertypen sehr vermisst, weil er diese magischen Momente haben kann.“

Und was sagt der Vielgelobte selbst? „Die letzten Monate waren hart mit den Verletzungen. Ich habe vier Monate lang gefehlt, um so ein Tor zu schießen. Das war das Beste, was mir hätte passieren können. Ich wurde so sentimental, ich habe beinahe auf dem Rasen geweint. Dieses Tor hat mir sehr viel bedeutet“, so der gebürtige Londoner bei bvb.tv.