Der Bayern-Deal mit Yann Sommer - Kasse statt Klasse für Gladbach | Kommentar

Auf dem Papier klingt der Transfer wie eine Selbstverständlichkeit: Der eine Klub kauft dem anderen Klub einen Spieler weg, dummerweise mitten in der Saison und blöderweise den Torwart. Beim jüngsten Transfer zwischen Bayern München und Borussia Mönchengladbach ist die Lage heikler. (NEWS: So emotional verabschiedete sich Sommer)

Yann Sommer, bis Mittwoch Torwart in Gladbach, seit Donnerstag Torwart in München, ist jener Teufelskerl aus der Hinrunde, der mit seinen 19 Paraden Bayern München in den Wahnsinn getrieben hat. Am 4. Spieltag ertrotzte sich Mönchengladbach ein 1:1 in der Allianz Arena - allein und maßgeblich wegen Sommer. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)