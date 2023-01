FC Bayern: Sergej Barbarez findet Neuer-Diskussion "typisch deutsch"

„Manuel Neuer löst in diesen Wochen viele Debatten aus, und ich sage: Diese sind für mich typisch deutsch. Denn die Zweifel, die nach einer nicht herausragenden Halbserie und dem danach erlittenen Beinbruch an ihm aufkommen, teile ich nicht. Und das aus vielerlei Gründen“, schrieb der ehemalige Bundesliga-Star (unter anderem Borussia Dortmund, Hamburger SV und Bayer Leverkusen) in seiner Kicker-Kolumne. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)