FC Bayern: So reagiert Nagelsmann auf Sané-Vorfall - Pressekonferenz vor Union Berlin im Ticker

+++ Nagelsmann über Bayern-Form +++

„Die Jungs haben sehr gut trainiert, mit sehr viel Engagement. Wenn wir mit dieser Spielfreude und dem Engagement in die Spiele gehen, tragen sie uns aller Voraussicht nach auch zu Erfolgen.“

+++ Warum läuft es in der Champions League besser? +++

„Klar ist es so: Wenn du sehr oft hintereinander Deutscher Meister wirst, muss dein Eigenantrieb enorm hoch sein. Wenn man im Freizeitpark zum ersten Mal die Achterbahn fährt, ist es sehr spektakulär, beim neunten Mal macht es auch noch Spaß, ist aber nicht mehr so spektakulär wie beim ersten Mal. Wir sind nach wie vor auf Platz eins und haben es selbst in der Hand.“

+++ So geht es mit Müller weiter +++

„Thomas ist ein sehr erfahrener Spieler. Er hat erklärt bekommen, warum die Entscheidung so gefallen ist. Hinterher kann jeder schlau seinen Senf dazugeben, aber in der Situation richtig zu entscheiden, ist nicht leicht. Ich habe mit Thomas lang gesprochen, dass er nicht glücklich ist, ist doch klar. Er ist sehr professionell und ein wichtiger Ansprechpartner. Am Sonntag wird er beginnen. Er ist sich der Gesamtgemengelage bewusst. Seine Bedeutung ist riesengroß, weil sie über das Spielen an sich hinaus geht.“

+++ Nagelsmann über Pavard +++

„Ich arbeite generell gerne so lange wie möglich mit den Spielern zusammen. Benji hat sehr viel Spielzeit, war auch in der letzten Saison in der Phase, wo es nicht so gut lief, sehr verlässlich. Generell arbeite ich gerne mit ihm zusammen, aber es kommen immer auch mehrere Faktoren zusammen.“

+++ Nagelsmann nimmt Schiedsrichter in Schutz +++

„Meiner Meinung nach wurde die Diskussion über die Rote Karte sehr einseitig geführt. Da ging es nur noch darum, was ich gesagt habe und weniger um die Situation. Von der Perspektive des Schiedsrichters ist es schwer zu sehen. Ich habe schon oft gesagt, dass das Schiedsrichterwesen nicht so leicht ist, erst recht nicht, wenn Trainer wie ich draußen stehen. Sie stehen oft unter extremem Druck. In der Situation wird ein langer Ball von Gladbach gespielt, der 70 Meter überbrückt. Der Schiedsrichter ist auch kein Düsenjet, deswegen war er 60 Meter weg von der Aktion, das kann man dann nicht wirklich sehen. Das ist menschlich, dass man nicht so schnell laufen kann, deswegen gibt es da keinen Vorwurf. Ich muss meine Emotionen aber in andere Bahnen lenken. Natürlich ärgert mich auch, dass ich 50.000 Euro Strafe zahlen muss.“

+++ Nagelsmann erneut selbstkritisch +++

„Ich ärgere mich schon, dass das passiert ist. Was ich gesagt habe, war falsch. Ich habe jetzt auch keine milde Strafe bekommen. In der Sache mit der Roten Karte sehe ich mich nach wie vor im Recht. Aber das tut nichts zur Sache, ich darf es trotzdem nicht sagen. Ich bin so, ich möchte gerne gewinnen. Wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, werde ich emotional. Das muss ich besser kanalisieren, als ich es gegen Gladbach gemacht habe. Dann muss ich auch nicht bezahlen und kriege keine Strafe. Die Aktion war falsch, das habe ich schon nach dem Spiel zugegeben. Aber ich habe keine Forderung an die Vereinsführung. Ich muss mich in gewissen Situation zügeln, weil ich auch keine vierte Gelbe Karte kriegen will, sonst werde ich gesperrt.“

+++ Nagelsmann über seinen Ausraster nach dem Gladbach-Spiel +++

„Ich habe gelesen, dass das eine bewusste Entscheidung gewesen sei, was ich in der Mixed Zone gesagt habe. Das ist völliger Blödsinn. Alle Reaktionen, die ich am Spielfeldrand mache, sind garantiert nicht bewusst, dafür habe ich gar nicht die Zeit.“

+++ Nagelsmann über die aktuelle Situation +++

„Wir haben nicht die Ergebnisse erzielt, die wir wollen, dann ist es immer unruhig. Man darf nicht jede Meinung auf die Goldwaage legen. Beim FC Bayern ist es so einfach wie komplex: Wenn du gewinnst, ist Ruhe und wenn du verlierst, ist keine Ruhe. Also sollten wir gewinnen.“

+++ Das erwartet Nagelsmann von Union +++

„Ich erwarte ein Spitzenspiel. Union hatte gestern ein anstrengendes Spiel in der Europa League. Union bringt immer ihren Fußball immer auf den Platz, auf Konter ausgelegt, mit ihrer Körperlichkeit. Sie stehen tief und kompakt. Es ist immer unangenehm, sie zu bespielen ist nicht leicht, weil du wenig Raum hast. Es wird sicher ein spannendes und interessantes Spiel.“

+++ Nagelsmann über das Personal +++

„Upamecano fällt aus. Choupo-Moting hatte ein bisschen Probleme am Nacken, King (Kingsley Coman, Anm. d. Red.) hat heute wieder trainiert. Es sieht insgesamt gut aus. Wir werden eventuell einige Spieler in der U23 oder U19 spielen lassen. Sadio Mané ist nichts für von Beginn an, aber eine Alternative, über die wir uns sehr freuen. Bei Noussair Mazraoui kommt es etwas zu früh.“

+++ Nagelsmann über Sanés Bus-Vorfall +++

„Das hat damit nichts zu tun, dass er bei dem Spiel auf der Bank saß. Ich weiß es nicht genau, ich sitze in einem anderen Bus. Ich habe dann gehört, dass er privat nachgefahren ist. Alles andere haben und werden wir intern besprechen. Das hat jetzt keine Auswirkungen auf sportliche Entscheidungen.“

+++ Bus-Ärger um Sané +++

Leroy Sané verpasste die Bus-Abfahrt beim FC Bayern vor der Pleite gegen Borussia Mönchengladbach. Sané soll kurz vor knapp - nämlich eine Minute (16.14 Uhr) - vor der Busabfahrt (16.15 Uhr) an der Säbener Straße erschienen sein.

Die Bayern-Busse fuhren dann aber schon los zum Flughafen Oberpfaffenhofen, von wo es Richtung Gladbach weiterging. Sané soll verärgert darüber gewesen sein. SPORT1 kennt die Details.

