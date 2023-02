FC Bayern: Neuer Sané-Wirbel! Das sagt Salihamidzic

Die Bild hatte am Freitagabend berichtet, dass der Offensiv-Star der Münchner es mit der Pünktlichkeit bei Trainings und Treffen nicht allzu genau nehmen würde. Auch zum Abschlusstraining vor dem Bundesliga-Duell bei Borussia Mönchengladbach (JETZT LIVE) soll er mehrere Minuten zu spät gekommen sein.

Video-Highlights: Montag 0 Uhr in Mediathek & App

Salihamidzic: „Wir haben das im Griff“

Für Salihamidzic scheint das aber keine große Sache zu sein. „Wichtig ist, dass er seine Leistung bringt“, betonte er und fügte an: „Es gibt Sachen, die gehen, Sachen, die nicht gehen. Wir haben das alles im Griff.“ Was für „Sachen“ er meinte, führte Salihamidzic nicht aus.

Von draußen sah Sané ein wildes Spiel mit zahlreichen Höhepunkten. Schon in der 8. Minute flog Dayot Upamecano mit Rot vom Platz - eine umstrittene Entscheidung. In Überzahl gelang Gladbach das 1:0 durch Lars Stindl, doch Bayern kam in der 35. Minute durch Eric Maxim Choupo-Moting zum Ausgleich.